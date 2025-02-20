ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAND HOSTEL LDK¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Âç·¿¥Û¥¹¥Æ¥ë¡ÖGRAND HOSTEL LDK ÅìµþÀ¾³ëÀ¾¡×¤ò5·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£¥Û¡ÖGRAND HOSTEL LDK¡×¤Ï¡¢¼«Á³ÁÇºà¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÃÏ°èÀ­¤ò³è¤«¤·¤¿»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤·¡¢¶¦ÍÑÉôÌÌÀÑ¤ò±ä¾²ÌÌÀÑÈæÌó10¡ó°Ê¾å¡¢µÒ¼¼ÌÌÀÑÈæÌó25¡ó°Ê¾å³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ¸½à¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥·¥§¥¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼Àß·×¤ò»Ü¤·¡¢¥æ