これまでの研究から、貧富の差や住んでいる場所が寿命に大きな影響を及ぼしていることがわかっています。アメリカのさまざまな郡ごとに学歴と寿命の差を調べた新たな研究では、「大卒の人は高卒の人よりも大幅に寿命が長い」という結果が明らかになりました。Life expectancy by county and educational attainment in the USA, 2000-19: an observational analysis - The Lancet Public Healthhttps://www.thelancet.com/journals