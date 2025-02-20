By Stephen Culp［ニューヨーク１９日ロイター］ - 米国株式市場は主要３指数がいずれも小幅に続伸。Ｓ＆Ｐ総合５００種は２日連続して終値で最高値を更新した。投資家は１月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を精査し、トランプ大統領が発表した新たな関税措置を消化した。連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１９日公表した１月２８─２９日のＦＯＭＣ議事要旨で、根強いインフレや、関税などトランプ氏の政策がＦＲＢのイン