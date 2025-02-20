¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÃæÂ¼·û¹ä»á¤¬¡¢DAZN¤Î¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡×¤Ç¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Àä»¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿27ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤À¡£±ºÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÁª¼ê¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ë¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÍ¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÁª¼ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È