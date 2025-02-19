「アンディフィーテッド（UNDEFEATED）」が、「ナイキ（Nike）」とのコラボレーションシューズ「Nike Air Zoom Spiridon "Thunder Blue"」を、2月22日にUNDEFEATED渋谷店、大阪店で先行抽選販売する。 【画像をもっと見る】 同コラボは、ネイビーのオープンセルメッシュのアッパー、反射パイピングをあしらったスエードのマッドガード、クロームのスウッシュが特徴。アイレットとシュータンに施されたウェビングや、グリーンの