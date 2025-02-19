ドイツ・ベルリン発のブランド「ブレス（BLESS）」が、「シュプリーム（Supreme）」とのコラボレーションコレクション第2弾「BLESSSUPREME Aftersellers」を2月22日に発売する。ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）やGR8、アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）などで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボアイテムは、袖の取り外しが可能なジャケット（53万7900円）や生地の切り