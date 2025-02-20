福岡県大牟田市は19日、総額633億6千万円の2025年度一般会計当初予算案を発表した。前年度比4・6％増で、過去最大規模に膨らんだ。関好孝市長は「未来に向けた街の魅力向上予算」とうたい、中心市街地活性化に向けた事業を複数盛り込んだ。予算案を含む29議案を、26日開会の市議会定例会に提案する。歳入は市税150億2547万円（前年度比5・1％増）、市債60億2440万円（同17・5％増）などを見込む。歳出は扶助費197億4221万円（