½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î?¶Ë°­£Ê£Ë¥ì¥¹¥é¡¼?ÍùÆî¡Ê£±£¸¡Ë¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤Î?À¤Ä¾¤·?¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£±·î£²£¶Æü¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì¡Ë¤Ç°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ò·âÇË¤·¡¢£²£´Æü¤ÎÃÏ¸µ¡¦±§ÅÔµÜÂç²ñ¤ÇÆ±²¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££±£¹Æü¤ÎÄ´°õ¼°¤Ç¤ÏÀ©Éþ»Ñ¤Ç½¬»ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¥­¥Ã¥É¤«¤é¡Ö²áµîºÇ¹â¤ÎÍùÆî¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì·ãÅÜ¡£ËÏ½Á¤ò¤Ö¤Á¤Þ