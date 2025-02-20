NY株式19日（NY時間15:16）（日本時間05:16） ダウ平均44554.03（-2.31-0.01%） ナスダック20078.91（+37.65+0.19%） CME日経平均先物39000（大証終比：-170-0.44%） 欧州株式19日終値 英FT100 8712.53（-54.20-0.62%） 独DAX 22433.63（-410.87-1.80%） 仏CAC40 8110.54（-96.02-1.17%） 米国債利回り 2年債 4.274（-0.032） 10年債 4.537（-0.014） 30年債 4.766（0