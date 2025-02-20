[2.19 ²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï](¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]ÀèÈ¯GK 1 ¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ïDF 8 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥ÇDF 22 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼DF 23 ¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥£DF 35 Raúl AsencioMF 5 ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àMF 11 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹MF 14 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥ËMF 19 ¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹FW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ëFW 9 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à