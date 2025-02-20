人気が高いトレニタリアの高速列車「フレッチャロッサ」。定時性や信頼性も含めサービスの評価が高い（撮影：橋爪智之）自分がよく利用する鉄道会社をさまざまな側面から点数を付けて評価した場合、どのくらいのスコアを獲得して、全体で何番目になるのだろうか？その順位に興味を持つ人は多いだろう。ヨーロッパ地域における運輸および環境分野の非政府団体、欧州運輸・環境連盟（European Federation for Transport and Environm
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