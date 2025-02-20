NY株式19日（NY時間14:10）（日本時間04:10） ダウ平均44428.77（-127.57-0.29%） ナスダック20039.43（-1.83-0.01%） CME日経平均先物38935（大証終比：-235-0.60%） 欧州株式19日終値 英FT100 8712.53（-54.20-0.62%） 独DAX 22433.63（-410.87-1.80%） 仏CAC40 8110.54（-96.02-1.17%） 米国債利回り 2年債 4.272（-0.034） 10年債 4.541（-0.010） 30年債 4.765（