NY株式19日（NY時間13:08）（日本時間03:08） ダウ平均44389.52（-166.82-0.37%） ナスダック20029.80（-11.46-0.06%） CME日経平均先物38950（大証終比：-220-0.57%） 欧州株式19日終値 英FT100 8712.53（-54.20-0.62%） 独DAX 22433.63（-410.87-1.80%） 仏CAC40 8110.54（-96.02-1.17%） 米国債利回り 2年債 4.289（-0.017） 10年債 4.560（+0.010） 30年債 4.785