今回紹介するのは、市川さんが投稿した『業務用のモーションキャプチャでミクと踊ってみたらすごかった』という動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回はなんと、MMDerのmobiusPさんとのコラボです！OptiTrackというキャプチャシステムを使ったモーションキャプチャを体験してきました！なんと赤外線カメラを１４台使っていて、めちゃくちゃリアルでなめらかな動きで革命的！そしてなによりこれらの機材を趣味の範囲