¾®¾¾Åç¶¥ÎØ¡Ö¥¦¥£¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È£Ç?¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£³£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£±£¸Æü¡¢£¹£Ò¤Ç·è¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚÎµ»Î¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤¬£Ç?½éÍ¥¾¡¡£¤Þ¤¿£¸£Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó·è¾¡¤Ï»ù¶ÌÊË°á¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë£Ç?¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£Ç?¤Ï½éÀ©ÇÆ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡õ£·¼Ö¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç£Æ?¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÃÊÌ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê´¶ÁÛ¤Ë¤È¤É¤á