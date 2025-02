Appleはチャイナ・プラスワン政策の一環で、これまで投資してきた中国以外にも製造拠点を拡大するビジネス戦略を図り、インド等の製造拠点を拡大しています。Appleと中国、インドの関係について、経済紙のFinancial Timesが紹介しました。Apple’s quiet pivot to Indiahttps://www.ft.com/content/d46e0faa-33f2-41a5-9c09-3957b0deac6fChina deliberately hampering iPhone production in India in three wayshttps://9to5mac.co