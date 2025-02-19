¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î?¤Þ¤µ¤«¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à?¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö#PhotoDay¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿­¡¢¿·ÆþÃÄ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¡ÖShohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes.(æÆÊ¿¤¬¥Õ¥©¥È¥Ç¥¤¤ÇÌîÌÐ±ÑÍº