ËÌ²¤¤ÎÇ­¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥­¡¼¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ê¥µ¡¦¥é¡¼¥½¥ó¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBall¡õChain¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ªÇ­¹¥¤­¤µ¤ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö¥ê¥µ¡¦¥é¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢1931Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÆ«·Ý²È¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯È¯Çä¤Î³¨ËÜ¡ØBABY NUMBER BOOK¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¼ÊÌÏÍÍ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÇ­¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥­¡¼¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é