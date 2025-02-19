欧州株 下げ幅拡大ＥＣＢ理事が利下げ停止時期近いと発言 東京時間20:47現在 英ＦＴＳＥ100 8727.25（-39.48-0.45%） 独ＤＡＸ22624.94（-219.56-0.96%） 仏ＣＡＣ40 8136.81（-69.75-0.85%） スイスＳＭＩ 12805.70（-88.28-0.69%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:47現在 ダウ平均先物MAR 25月限44546.00（-97.00-0.22%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月