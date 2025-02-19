ºòÇ¯¤Î¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¡Ê37¡Ë¤æ¤¦¤¸¤í¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢18ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ17Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤æ¤¦¤¸¤í¡¼¤Î¸Î¶¿¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥í¥±Äº¾å·èÀï¡Ö³¹¥Ö¥é¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¡£¤æ¤¦¤¸¤í¡¼¤ÎÊì¹»¡¢±§º´»ÔÎ©»ÍÆü»ÔÆî¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¡¢