片頭痛は長らく原因が解明されず、治療法も確立されていなかったため、以前は精神的な病気とされたり、働きたくない人の口実だと言われたりしたことさえありました。そんな片頭痛に有効な治療薬や治療法に関する研究がどのように進んできたのかを、科学誌のNatureがまとめました。Migraine is more than a headache - a radical rethink offers hope to one billion peoplehttps://www.nature.com/articles/d41586-025-00456-x古代