熊田曜子の「誘っていいのに」がV☆パラダイスにてTV初放送される。ポールダンス仕込みの美ボディを誇る熊田曜子。ランジェリーや水着など、彼女の大人びた色気をさらに際立たせるセクシーな衣装を身につけ、鍛え上げられたボディを存分に披露。