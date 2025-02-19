¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKÅ¢À®Î¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢40¡Ë¤¬19Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£17Æü¤ËÀîºê»ÔÆâ¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¶Ø»ß¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¼º¸ú¤âÈ½ÌÀ¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÏÆÈ¼«¤Ç¸ø¼°Àï1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÀ©ºÛ¶â¤äÊô»Å³èÆ°½¾»ö¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤·¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë