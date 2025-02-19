NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£2·î16ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡Ö¹¥µ¡ÅþÍè¡Øäá¡Ê¤Þ¤¬¤­¡Ë¤Î²Ö¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÎÚ·Á²°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÇÜÇä¤ì¤ëµÈ¸¶¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡×¤òºî¤ë¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÏÌ¾¾è¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÕ½ÅÈÇ¤ÎµÈ¸¶ºÙ¸«¡Øäá¡Ê¤Þ¤¬¤­¡Ë¤Î²Ö¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍÄÆëÀ÷¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡Ä¡ÚÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û2·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥í¥ó¥°¥ì¥Ó¥å¡¼¡õ²òÀâ¡ª¡Ø¡Î¿·µÈ¸¶ºÙ¸«¡Ï¡¿äáÇµ²Ö¡Ê°Â±Ê