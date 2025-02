上下逆さまになった旅客機。新たな映像です。撮影者「Oh What Oh Oh No No No No」「飛行機の墜落を目撃した」「Oh my god Oh my god」着陸は順調に見えました。しかし着地の瞬間、機体から炎が吹き出します。そして黒煙越しに左の主翼が立ち上がり、こちら側に倒れ込んできます。どうやら機体は時計回りに回転しながら、裏返しになったとものとみられます。脱出した乗客が撮った事故直後の映像では、右の主翼がもげてい