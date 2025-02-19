¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤ÎÅÒÇî¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½ñÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£²ó¤Î·ï¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¼«¤é¤òÎ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤«¤éÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤«¤é6»þ´Ö¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ÏÌó3000·ï¤ËÅþÃ£¡£¡Ö¤è¤ê¹â¤¯Èô¤Ö¤¿¤á¤Î¶þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥¤