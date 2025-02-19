STARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×3ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖACEes¡Ê¥¨¥¤¥·¡¼¥º¡Ë¡×¡ÖKEY TO LIT¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¡ÖB¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖKEY TO LIT¡×¡ÖB¡õZAI¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¢£¡ÖACEes¡×¤Þ¤ºACEes¤Ï¡¢Éâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¢º´Æ£Î¶²æ¤«¤éÀ®¤ë5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþ ¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿Éâ½ê¤ÈÆá¿Ü¡¢º´Æ£¡¢HiHi Jets¤Îºî´Ö¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¿¼ÅÄ¤¬¹çÎ®¤·¡¢¿·¥°¥ë¡¼