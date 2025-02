AIが、2月26日のCDリリースに先駆け、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のデジタル配信をスタートさせた。さらに、リリースを記念して、2月26日の発売日にYouTube Live生配信、2月27日にAWAラウンジ、2月28日にStationheadでのベストアルバム オンラインリスニングパーティーを計3日間、開催を発表した。今回のオンラインイベントは、ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のリリース記念として開催されるもの