80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ÒÌò¤¬Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òºÆ¸½½÷Í¥¤Î¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢(49)¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥­¡¼¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó(53)¤È»ÒÌò»þÂå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¡¼¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºËâµÜ¤ÎÅÁÀâ¡×¡Ö¥°¡¼¥Ë¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£¥É¥ê¥å¡¼¤Ï82Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖE.T.¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÎËå¡¢¥¬¡¼¥Æ¥£Ìò¤ò±é¤¸