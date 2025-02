歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年2月18日にインスタグラムに、レコーディングの様子を投稿。音声のない動画も公開した。4日前に息子たちからインフルエンザをうつされたと投稿しており、ファンらからは心配の声や体調を気遣う声が寄せられている。「#何回動画撮っても音声ない」浜崎さんは、黒いシャツにキャップを被り、自然体でレコーディングに臨む様子の写真を複数枚投稿。英語で「It was tough but in the end it was grea