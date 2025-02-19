¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºîÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¡Ê19Æü ¸å10¡§00ÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»È±¥Ø¥¢¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ªÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´äÅÄ¹äÅµÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É