サザンオールスターズの最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』完全生産限定盤に収録される、スペシャルブック『よむ“THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”』の詳細が発表された。 (関連:サザンオールスターズが歌う“先人への愛と感謝”「神様からの贈り物」に込められたエンタメ史へのリスペクト) スペシャルディスクと共に同梱されるスペシャルブックは、桑田佳祐が