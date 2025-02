House of Protectionが、2作目となるEP『Outrun You All』をRed Bull Recordsより5月23日にリリース。また、EPより先行シングル「Afterlife」が2月18日に配信され、MVも公開された。 (関連:【映像あり】House of Protection、観る者を夢のような狂騒的な映像世界へと誘う「Afterlife」MV) 「Afterlife」には、Bring Me The Horizonの元メンバーであるJordan Fishを再びプロデューサーとして迎え