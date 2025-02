バンダイ ベンダー事業部は、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」(1回300円)を2025年2月第4週より順次、全国に設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」本商品は、1978年に発売を開始し、世界20カ国以上で販売される国民的おかし「たべっ子どうぶつ」の初映像化作品「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」に登場するキャラクターたちとおなじみのビスケッ