Steamを運営するValveが、人気シューティングゲーム「Team Fortress 2(TF2)」のSDKをリリースしました。これにより、TF2をベースにした全く新しいゲームを作ることができるとTF2の開発チームは主張しています。The TF2 SDK has arrived!https://www.teamfortress.com/post.php?id=238809Valve releases 'Team Fortress 2 SDK,' enabling creators to 'build completely new games based on TF2' | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com