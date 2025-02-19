¡ÚÂè27ÏÃ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡Û 2·î19Æü ¸ø³« ²Á³Ê¡§90¥Ý¥¤¥ó¥È ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï2·î19Æü¡¢Pirarucu»á¤ÈÎøÎ¶»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Öº£Æü¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþµï¤·¤Þ¤¹¡£¡×Âè27ÏÃ¡Ö¿ì¤¤¤É¤ìÊÔ½¸¼Ô¤ÈÄ«¤Þ¤Ç¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï90¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ ¡Öº£Æü¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþµï¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥Á¥ä¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£¤³¤³¤Ë