µð¿Í¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·×35µå¤òÅê¤¸¤¿±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¥¤¥É´ÆÆÄ¤é¸«¼é¤Ã¤¿¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ ¢£Åê¼ê¥³ー¥Á¡Ö¤¢¤È¿ôÆü¤Ç´°Á´¤Ë´·¤ì¤ë¡× ½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍÍ»Ò 15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥µ¥é¥½¥¿¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ûÌî¤¬¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú