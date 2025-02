【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■EIKOの新曲「Count on me」は、Saucy Dog石原慎也による書き下ろし!「英子の気持ちを第一に考えました」 2023年放送され多くの話題を作った音楽ドラマ『パリピ孔明』がこのたび『パリピ孔明 THE MOVIE』として映画化が決定。 それに伴い、上白石萌歌演じる“EIKO”が1年半ぶりに帰ってくる。 前作「DREAMER」も非常に多くの反応があった中で今作の新曲「Count on me」は3人組ロックバ