Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¡¢¡È°Õ³°¡É¤ÊÂðÆâ´Ä¶­¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ­µÈ¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò2·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍ­µÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÇö°Å¤¤Éô²°¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¡£»Å»öÉô²°¤Ï´ù¤Î¾®¤µ¤ÊÅÅµ¤¤À¤±¡£Ãë´Ö¤â¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¥Ð¡¼¤¯¤é¤¤°Å¤¤¤Î¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Í¡×¤È¼«Âð¤Î¾ÈÌÀ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¨Åú