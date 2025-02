気候変動を抑えるため、大気中の二酸化炭素を減らす試みが世界中で行われています。その取り組みの1つが、「カーボンキャプチャー」などと呼ばれる大気中の二酸化炭素を回収して地中に貯留する技術です。このカーボンキャプチャーと他のクリーンエネルギーを比較した研究で、カーボンキャプチャーは効果の割にコストが高いことが明らかになりました。Energy, Health, and Climate Costs of Carbon-Capture and Direct-Air-Capture