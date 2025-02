ねこまつり at 湯島実行委員会は2月19日〜3月16日、「第20回 ねこまつり at 湯島」を開催する。「第20回 ねこまつり at 湯島」同企画は、文京区湯島地域の保護猫カフェやケーキ屋、雑貨店などの店舗と神社が、猫にまつわるコンテンツを提供する地域イベント。Eagle Cafeやパティスリー ドゥボンヌオーギュル、bollingenなど21店舗が参加する。期間中は、神社での限定「猫」御朱印の頒布や、猫グッズのクリエイター約70組が参加する