½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£·î3Æü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡ª¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¸½ºß¡¢¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬ÄÌ¤¦¿À¸Í±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î·ë¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³