¢¡Îý½¬»î¹çµð¿Í£´¡ß¡½£³£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ëµð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Îý½¬»î¹ç¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢°¤Éô¥¤¥º¥à¤Î¡È¿µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç£³²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£µÜºê¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î£±£²Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò¤ä¤ä²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¿·¡¦ÀÖÀ±¡×¤Î¾å¡¹¤ÎÁ¥