¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤±¤Æ¤ã¤Ç¤¹¡ªÉáÃÊ¤Ï¡Ö¿²¤ëÉÝ¥Ö¥í¥°¡×¤Ç¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ä5chÌ¾ºî¥Û¥éー¤Ê¤É¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¥Û¥éーÌ¡²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÖÞ¯ÍîÉÝ¥¹¥ì¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¤ªー¤¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ªー¤¤ 5ÏÃ ÃËÀ­¤ÏÊªÀ¨¤¤ÎÏ¤Ç³¤¤ÎÄì¤Ø°ú¤­¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥À¥á¤À¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¥µー¥Õ¥¡ー¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Õ¥¡ー¤È