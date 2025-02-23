¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤¬¥Ï¥Í¥àー¥ó¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë¥Ï¥Í¥àー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¤¬Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔ¹¬¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ëLINE¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤ÏËë¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎËöÏ©¤Ï¤¤¤«¤Ë!? ¥Ï¥Í¥àー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¤ÈÉÔÎÑ¤·¤¿É× 8ÏÃ ¿¦¾ì¤Ç°¦ºÊ¡Ê¡©¡ËÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¡¢Æ±Î½¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£