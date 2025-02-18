Svea Herbst-Bayliss[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡ËÅê»ñ²È¤Î¥¢¥ó¥³¥é¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼èÄùÌò²ñµÄ»öÏ¿¤äºâÌ³Ê¸½ñ¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ñÎà¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ø¤Î½ñ´Ê¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡££Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÇã¼ý·×²è¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¿Îá¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¢¥ó¥³¥é¤Ï£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¼èÄùÌò¸òÂå¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤Æ