¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î¹ñÆâ¸ø³«Æü¤ò3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¤è¤êÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙÂâ»Î·ë½¸²ñ¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬¡Á23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È