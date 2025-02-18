´¨¤¤Ìë¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©´¨¤¤Ìë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²÷Å¬¿çÌ²¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¹¤á¤ë¿Íµ¤¤Î²÷Ì²¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¿²¤Ä¤­¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò¡×´ÊÃ±¤Ë¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¾åÂ¼ºÌ»Ò¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬20Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷514¿Í¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åß¤ÎÌë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢79¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´¨¤µ¡×¤Ï32¡ó¡¢¡Ö¿²¶ñ¤È¤Î