ºòµ¨¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÊá¼ê¤ÎÀ¾ÅÄÌÀ±û»á¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤¿¤±¤·¡Ê46¡Ë¤È¤¤¤±¤À¤Æ¤Ä¤ä¡Ê41¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëYouTube¡Ö¤«¤ÃÈôBASE!BALLCHANNEL¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÂç¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤É¿ÊÑ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ø¤ó¡Ë¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÀèÇÚÅê¼ê¤«¤éÂ¿¤¯¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÅê¼ê¤Îµå¡¢À­³Ê¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤È¥µ¥¤¥ó¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó