Image: Jason Edwards/Getty Images Î¦ÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ä¡©¿åÃæ¤Ë±É¤¨¤ëÎµµÜ¾ë¤òË¬¤ì¤ë±ºÅçÂÀÏº¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ï¡¢³¤Äì¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¤¡¢Î¦¾å¤òÎ¥¤ì¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯Ì´¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤ä¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£DEEP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤³¤Î¤Û¤ÉThe Guardian¤Ï¡¢³¤Äì¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥í¥Ë¡¼¤ò·úÂ¤¤·¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸³è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹DEEP¤Î¥×¥í¥¸¥§